Coronavirus: New York, multa a chi arriva dal Regno Unito e non rispetta la quarantena

- Tutti i viaggiatori del Regno Unito che si recheranno a New York City saranno ora obbligati a mettere in quarantena o ad affrontare una multa giornaliera di mille dollari, ha annunciato il sindaco di New York, Bill de Blasio. Anche se tutte le persone sono tenute alla quarantena quando si recano in città, i viaggiatori del Regno Unito riceveranno specificamente visite da parte dei vice sceriffi per assicurarsi che stiano seguendo l'ordine di quarantena di due settimane. Il regolamento è una risposta alla nuova variante del coronavirus che si sta rapidamente diffondendo nel Regno Unito. Ifunzionari statunitensi hanno detto che le probabilità che la mutazione renda i vaccini meno efficaci sono "estremamente basse". Tutti i viaggiatori in arrivo, indipendentemente dalla loro provenienza, saranno obbligati a presentare i moduli di contatto per ricevere gli ordini dal Dipartimento di Stato per la salute che li indirizzerà alla quarantena. "Non possiamo correre rischi con chi viaggia, in particolare con chi arriva dal Regno Unito", ha detto de Blasio. "Questa notizia della variante britannica è un vero problema. Voglio essere sicuro che la capiamo", ha continuato. "C'è stata confusione. Boris Johnson ha chiuso il Regno Unito una settimana dopo aver detto che non l'avrebbe mai chiuso per Natale".(Nys)