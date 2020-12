Lazio: Fd'I, bilancio approvato da Consiglio non rilancia regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non rilancia il territorio e nemmeno incide sui gravi problemi economici ed infrastrutturali del Lazio, Fratelli d'Italia ha votato contro il Bilancio e la legge regionale stabilità, rilevando come per l'ennesimo anno la maggioranza l'abbia portata in Aula con grave ritardo negando di fatto all'opposizione di poter apportare un maggiore contributo di idee e soluzioni alla discussione". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia. "Tuttavia sono stati approvati molteplici emendamenti presentati da Fd'I trai quali segnaliamo quello a favore dei disabili gravi e gravissimi che consiste nel trasformare le ore del Piano assistenza integrato in un bonus socio sanitario valido di 12 mesi che da diritto alla stessa prestazione ma scelta dalle famiglie. Una rivoluzione nelle politiche dell'assistenza sanitaria che mette al centro del Pai i tanto citati Caregiver che di fatto durante l'emergenza sono stati lasciati da soli - aggiungono i consiglieri di Fd'I -. Sempre in tema di politiche socio sanitarie, abbiamo ottenuto l'incremento delle risorse per famiglie con minori nello spettro autistico che vorranno avvalersi dei programmi psicologici e comportamentali strutturati per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana". (segue) (Com)