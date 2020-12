Lazio: Fd'I, bilancio approvato da Consiglio non rilancia regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne il sostegno alle imprese, "vanno evidenziate - continua la nota di Fd'I - le approvazioni di nostri emendamenti per l'azzeramento della maggiorazione dell'IRAP alle imprese e le partite IVA operanti nei 13 comuni del sisma 2016 e per aumentare i fondi destinati alle attività agricole, il che scongiura una ulteriore penalizzazione delle imprese del settore e cancella la decisione della Regione Lazio di tagliare del 40% gli stanziamenti inclusi nel PSR a favore delle zone montane. Accolto anche l'emendamento per l'azzeramento della addizionale regionale Irap 202I per le imprese del settore della Pesca e per la riprogrammazione delle risorse per le imprese Floro –Vivaistiche. Riferito al comparto dell'edilizia l'emendamento di Fdi che approvato, introduce una norma che consente di riqualificare come manutenzione ordinaria il rifacimento delle facciate degli edifici, per dar modo a cittadini, imprese e progettisti di usufruire del Bonus fiscale del 110 per cento sulle ristrutturazioni che, a causa della bocciatura del Ptpr da parte della Corte costituzionale, rischiava di essere precluso nella nostra Regione". (segue) (Com)