Lazio: Fd'I, bilancio approvato da Consiglio non rilancia regione (3)

- "Con riferimento al 'Fondo per la promozione ed il sostegno della cooperazione' per il quale non era prevista alcuna copertura economica, è stato accolto - prosegue la nota di Fd'I - un nostro emendamento che incrementa la spesa nell'anno 2021, finalizzata all'ampliamento e alla diversificazione della base produttiva e per agevolare lo sviluppo economico e ulteriori sbocchi occupazionali. Sul tema della riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'aria è stato approvato un emendamento che incrementa la somma per finanziare interventi di installazione di colonnine elettriche per la ricarica degli autoveicoli relativo alla legge regionale 'Fondo per la mobilità green'. Nell'anno in cui i giovani hanno dovuto utilizzare la connessione internet non soltanto per svago, ma anche per la didattica è molto importante aver ottenuto l'approvazione del nostro emendamento per agevolare l'interlocuzione tra i comuni e i principali provider di servizi internet per aiutare gli studenti meno abbienti nell'accesso alla rete internet. In ambito culturale - conclude la nota - è stato accolto l'emendamento che finanzia le attività editoriali per la diffusione e la conservazione della storia e della memoria dell'esodo Giuliano-Dalmata e delle vicende del confine orientale". (Com)