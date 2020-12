Uruguay: covid, contagi in ascesa con 526 nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay ha registrato 526 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore secondo dati ufficiali delle autorità sanitarie. Il dato conferma la tendenza all'ascesa dei contagi nel paese emersa negli ultimi giorni e porta il numero totale dei casi a superare le 14 mila unità. Un solo decesso è stato registrato ieri, per un totale di 120 morti per covid-19 dall'inizio della pandemia nel mese di marzo. Epicentro della pandemia è la capitale Montevideo, con 335 casi, un numero che colloca la principale città del paese in allerta rosso con oltre 25 casi ogni 100mila abitanti. Secondo dati ufficiali del Sistema nazionale di emergenza (Sinae) sono 4754 le persone attualmente infette, delle quali 59 sono ricoverate in terapie intensive. Oltre il 30 per cento dei nuovi contagi, secondo dati del governo, non è riconducibile ormai a nessun contatto conosciuto, ciò che indica l'inizio della diffusione comunitaria del virus. Dall'inizio della pandemia il totale dei casi nel paese è invece di 11.436. (segue) (Abu)