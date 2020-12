Usa-Ue: Trump dà l'ok all'accordo sulle aragoste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo proclama presidenziale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dà il via libera da Washington a un mini-accordo commerciale, o "accordo dell'aragosta", tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Lo riporta il sito "Politico". Entrambe le parti hanno concordato che l'Ue eliminerà le sue tariffe sulle aragoste per tutti i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc), in cambio che gli Stati Uniti elimineranno le tariffe dell'Omc sulle merci per le quali le aziende dell'Ue hanno una quota di mercato maggiore, come gli accendini e alcuni pasti trasformati. L'accordo è inteso come un'offerta di pace al presidente uscente Trump, che si è ripetutamente lamentato delle tariffe Ue sulle aragoste. Gli esportatori statunitensi di aragoste sono stati svantaggiati rispetto ai loro concorrenti canadesi da quando l'Ue ha abolito le tariffe sulle aragoste canadesi fresche e congelate nell'ambito del Ceta.(Nys)