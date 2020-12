Colombia: fonti stampa, documenti segreti rivelano fitta rete di spionaggio tra Bogotà e Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Informazioni strategiche in materia di politica, economia, e infrastrutture sono state inviate dalla Colombia alla Russia attraverso una fitta rete di spionaggio facente capo all'ambasciata di Mosca a Bogotà. Questo il quadro che emergerebbe a partire da documentazione segreta dell'intelligence colombiana visionata dal quotidiano "El Tiempo" in relazione alla vicenda culminata con l'espulsione di due diplomatici russi dal paese sudamericano comunicata ieri dal governo di Ivan Duque. Secondo quanto riferisce "El Tiempo" l'allerta alle autorità colombiane circa le attività sospettose dei funzionari del Cremlino era partito dai servizi segreti di Stati Uniti e Regno Unito, che avevano osservato un incremento inusuale del traffico di informazioni sull'asse Bogotà-Mosca a partire da metà del 2017, in coincidenza con un deciso incremento del personale diplomatico dell'ambasciata russa. Al centro della rete di spionaggio i due diplomatici espulsi: Aleksandr Nikolayevich Belousov, accreditato in Colombia il 1° novembre del 2017, risultato appartenente al servizio di intelligence militare della Russia (Gru), e Aleksandr Paristov, entrato in Colombia il 17 gennaio 2019 e membro del servizio di intelligence estero (Svr). (segue) (Abu)