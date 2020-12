Colombia: fonti stampa, documenti segreti rivelano fitta rete di spionaggio tra Bogotà e Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rivela il documento in possesso del quotidiano colombiano, uno degli agenti di Mosca avrebbe iniziato a "raccogliere informazioni chiave nelle aree politiche, economiche e scientifiche, che ha poi inviato in messaggi crittografati al suo paese". La spia dell'Svr avrebbe inoltre pagato ingenti somme "per mettere insieme una rete di informatori di nazionalità colombiana con accesso a informazioni sensibili da società private e statali del settore energetico". Il secondo agente del Gru è stato identificato successivamente dopo che sono stati rilevati una serie di attacchi informatici. Secondo quanto trapelato dai documenti segreti le informazioni crittografate che uscivano dall'ambasciata russa non riguardavano tuttavia solo la Colombia, ma anche le attività di altre agenzie di intelligence e governi alleati, su questioni come il Venezuela e gruppi terroristici come Hezbollah. Il coinvolgimento di cittadini colombiani assegna al caso caso anche una connotazione penale oltre che diplomatica in quanto si cerca adesso di perseguire le persone che hanno venduto informazioni sensibili ai russi.Il governo della Colombia ha reso noto questo mercoledì l'espulsione dal paese di due funzionari del corpo diplomatico della Russia. La misura, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri, è stata presa "dopo che è stato verificato che i due funzionari stavano svolgendo attività incompatibili con quanto previsto dalla Convenzione di Vienna in materia di Relazioni Diplomatiche". A questo scopo, prosegue la nota, "è stato seguito il protocollo stabilito dall'Articolo 9 di tale strumento internazionale, azione che è stata corrisposta dalla Federazione Russa, che ha ordinato l'espulsione di due funzionari diplomatici colombiani a Mosca". Nonostante queste circostanze, conclude il comunicato di Bogotà, "il proposito della Colombia è di mantenere il buon livello che caratterizza tradizionalmente le relazioni diplomatiche, commerciali e di cooperazione tra i due paesi". (segue) (Abu)