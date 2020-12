Colombia: fonti stampa, documenti segreti rivelano fitta rete di spionaggio tra Bogotà e Mosca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente Ivan Duque non ha offerto tuttavia ulteriori precisazioni su quali fossero concretamente le attività svolte dai funzionari di Mosca. Lo stesso capo di Stato ha dichiarato in un'intervista televisiva che "rivelare maggiori informazioni non sarebbe coerente con il principio di mantenere le relazioni bilaterali", ma che la decisione presa dal ministero degli Esteri è corretta. "La notificazione della richiesta di espulsione vale per qualsiasi diplomatico straniero nel nostro paese che agisca contrariamente alla Convenzione di Vienna", ha aggiunto Duque. Secondo fonti citate dal quotidiano "El Tiempo" i due diplomatici russi svolgevano in Colombia compiti di intelligence a livello militare, tecnologico e di infrastruttura del settore energetico in particolare. In particolare, afferma "El Tiempo" l'attività svolta dai due sarebbe legata anche alla situazione politica in Venezuela e alle prossime elezioni in quel paese. (Abu)