Uruguay: Covid, contagi in ascesa con 526 nuovi casi nelle ultime 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione, ha affermato Lacalle Pou, è stata presa in base a previsioni del Gach circa il potenziale ingresso di circa 100mila persone non residenti durante le festività. "Nei nove mesi passati siamo riusciti a contenere il virus senza rinunciare a molte delle nostre libertà, ma adesso stiamo entrando in una nuova fase che inizierà a finire quando avremo a disposizione il vaccino, e in questa fase le circostanze suggeriscono la necessità di limitare alcuni diritti", ha detto Lacalle Pou. Oltre alla chiusura delle frontiere e alla limitazione delle riunioni, verranno sospesi anche gli spettacoli pubblici, verranno anticipate le vacanze estive dell'amministrazione pubblica e verrà imposto lo smart-working laddove possibile. Rimangono aperti ristoranti, bar e pub, con l'obbligo di chiusura alle 24. Le misure del governo sono state prese a fronte dell'aumento esponenziale dei casi positivi nelle ultime settimane. (Abu)