Brasile: Istituto Butantan rinvia pubblicazione risultati vaccino CoronaVac alle autorità sanitarie  

- Il governo dello stato di San Paolo, in Brasile, ha informato che la consegna all'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) dei documenti con i risultati finali della ricerca sull'efficacia del vaccino anti-Covid CoronaVac, sviluppato dalla farmaceutica cinese SinoVac in collaborazione con l'istituto di ricerca scientifica Butantan, sarà rinviata. Il dossier, sarebbe dovuto essere consegnato oggi, 23 dicembre dopo un primo rinvio rispetto alla prima data stabilita, il 14 dicembre. "Abbiamo un contratto con SinoVac che ci impegna a dare l'annuncio dell'efficacia del vaccino sperimentato allo stesso tempo. Dato che abbiamo presentato solo ieri le nostre relazioni, il nostro partner ha chiesto che il numero non venisse divulgato perché hanno bisogno di analizzare ogni singolo caso prima di chiedere la registrazione all'agenzia sanitaria cinese (Nnta)", ha affermato il direttore dell'Instituto Butantan, Dimas Covas. Il direttore si è detto tuttavia fiducioso. "Ieri abbiamo ricevuto i numeri iniziali dello studio clinico della fase tre della sperimentazione del vaccino sull'uomo, studio che ha coinvolto 16 centri e di 13.000 volontari. Partendo dal profilo di sicurezza del vaccino valutata dopo oltre 20mila applicazioni sulla popolazione i dati confermano ciò che già sapevamo: che questo è il vaccino più sicuro di tutti quelli che vengono testati in questo momento", ha affermato Covas.Le autorità del governo dello stato di San Paolo, in Brasile, hanno ricevuto il 18 dicembre altri due milioni di dosi del vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica cinese SinoVac. Si tratta della seconda spedizione di dosi già pronte per la somministrazione, che si aggiunge alla spedizione di 600 litri di materia prima inviata dalla Cina a San Paolo per la produzione in loco di un milione di dosi di siero. Il governatore Joao Doria ha presenziato anche a questa consegna insieme al direttore dell'Istituto Butantan, Dimas Covas, e al segretario di stato della Salute, Jean Gorinchteyn. "Con l'arrivo di questi 2 milioni di dosi possiamo contare già su una scorta di 3 milioni e 120mila dosi disponibili sul suolo brasiliano in fase di elaborazione da parte dell'Istituto Butantan", dichiarava alla stampa a margine della consegna. "Entro il 15 gennaio avremo 9 milioni di dosi pronte per l'uso. Quindi il nostro è il primo vaccino sul suolo nazionale e il primo vaccino che viene prodotto in Brasile e in America latina", ha affermato il direttore dell'Istituto Butantan, Covas.L'istituto Butantan ha avviato la produzione di dosi di vaccino lo scorso 10 dicembre. Secondo quanto reso noto la produzione avverrà per 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana con l'obiettivo di raggiungere la capacità massima di produzione di un milione di dosi prodotte al giorno. La capacità di riempimento giornaliera pianificata è compresa tra 600.000 e un milione di dosi. Il primo lotto conterà circa 300mila dosi. Lo stabilimento Butantan occupa un'area di produzione di 1.880 metri quadrati e attualmente conta su 245 professionisti. Secondo il governo di San Paolo, verranno assunti altri 120 dipendenti per rafforzare la produzione del vaccino contro il coronavirus. (segue) (Brb)