Usa: Wall Street in chiaroscuro, Dow Jones +0,38 per cento e Nasdaq -0,29 per cento

- Chiusura in chiaroscuro per la borsa di New York, che vede il Dow Jones a +0,38 per cento a 30.129,83 punti, mentre il Nasdaq chiude in calo a -0,29 per cento a 12.771,11 punti. Segno positivo per S&P 500 che chiude a +0,07 per cento a 3.690,01 punti. Pesano probabilmente le incertezze sul prossimo round di sussidi per gli statunitensi e le tensioni tra Repubblicani e Democratici sull'entità dello stimolo, in un contesto di forte aumento dei contagi di coronavirus. (Nys)