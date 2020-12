Lazio: Consiglio regionale approva legge di stabilità e bilancio, ok a fondo taglia tasse (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le principali misure fiscali, la legge di stabilità prevede una norma che premia i comportamenti virtuosi delle società di leasing (per i veicoli non a lungo termine e di proprietà), residenza nel Lazio con una riduzione del 10 per cento della tassa auto per i pagamenti eseguiti entro la scadenza. La riduzione si applica anche all'utilizzatore dei veicoli a noleggio a lungo termine. Inoltre, esenzione della tassa auto per il triennio 2021-23 per i veicoli nuovi con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusa l'alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolate per la prima volta nel Lazio. Va avanti l'iter di trasferimento ai comuni del patrimonio immobiliare ex Onpi (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex Enaoli (Ente assistenza orfani lavoratori italiani) ed ex Enlrp (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi). Si prevede in particolare di trasferire con vincolo di destinazione ai comuni che già li utilizzano per finalità scolastiche, i beni immobiliari appartenenti al patrimonio regionale. Per quanto riguarda la funzionalità amministrativa e gestione contabile, la manovra di bilancio contiene anche una razionalizzazione del Servizio Nue 112, con interventi su formazione e contingentamento personale e una nuova governance. Inoltre, si porta a compimento il processo di trasformazione delle comunità montane già avviato con la legge regionale 17/2016. Infine, altre misure inserite riguardano il sostegno imprese agricole ubicate nelle zone montane; sostegno imprese agricole produttrici di kiwi e sostegno imprese vivaistiche (Rer)