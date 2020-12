Algeria-Italia: Conte scrive a Tebboune, "2021 anno fondamentale per sfide comuni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto un messaggio da parte del premier Giuseppe Conte, nel quale il capo del governo italiano ha espresso "sollievo" per il miglioramento del suo stato di salute, sottolineando che il 2021 sarà un anno cruciale per entrambi i Paesi. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza della Repubblica algerina, rilanciato dall’agenzia di stampa statale “Aps”. "Caro Presidente, ho appreso con grande piacere e sollievo, attraverso il tuo messaggio televisivo del 13 dicembre, che è sulla via della guarigione e spero che presto, al termine del periodo di convalescenza, potrà tornare in Algeria in buona salute”, ha scritto Conte. "A poco più di un anno dalla sua elezione a presidente della Repubblica democratica popolare d'Algeria e quasi un anno dopo il nostro incontro ad Algeri, desidero congratularmi con per suo primo anno in carica, caratterizzato da uno slancio significativo delle riforme, a partire dalla revisione costituzionale avvenuta in un contesto di sfide globali, senza precedenti e che richiederà una solida collaborazione internazionale per essere pienamente soddisfatta ”, ha sottolineato Conte, secondo quanto riporta la nota. (segue) (Ala)