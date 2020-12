Algeria-Italia: Conte scrive a Tebboune, "2021 anno fondamentale per sfide comuni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la sua natura eccezionale, il 2020 è stato un anno senza precedenti per il rilancio del partenariato tra Italia e Algeria, caratterizzato da uno straordinario scambio di visite politiche sia ad Algeri che a Roma", ha osservato il presidente del Coniglio italiano. A tal proposito, ha affermato Conte, "accolgo con favore il successo della recente visita del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, che si è concretizzata, tra l'altro, nella firma di un importante memorandum volto a stabilire tra i nostri due Paesi un vero dialogo strategico sulle relazioni bilaterali e sui temi della sicurezza politica e globale”. Nel messaggio Conte ha sottolineato che "il 2021 si preannuncia come un anno fondamentale per il futuro della comunità internazionale”. “I nostri Paesi - ha aggiunto - dovranno affrontare insieme sfide comuni sia globali - come salute, cambiamento climatico e ripresa economica - che regionali, a partire da Mediterraneo, Libia e Sahel”. (segue) (Ala)