Algeria-Italia: Conte scrive a Tebboune, "2021 anno fondamentale per sfide comuni" (3)

- Il presidente del Consiglio ha aggiunto che in questo contesto l'Italia prevede un nuovo partenariato con l'Africa e un rinnovato approccio dell'Unione europea verso tutto il continente e il vicino Mediterraneo. "Con uno sguardo già rivolto ai primi mesi del prossimo anno, le confermo il vivo interesse oltre che la mia volontà e quella del Governo italiano di tenere entro il primo trimestre il quarto incontro del Bilateral Intergovernmental Summit e il Business Forum 2021, nella speranza che le condizioni sanitarie lo permettano", ha aggiunto Conte. "In attesa di potervi parlare al più presto, colgo l'occasione per inviarle i miei più cordiali saluti e gli auguri di una pronta guarigione", ha concluso il premier. (Ala)