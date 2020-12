Coronavirus: Usa, 324.674 morti su 18.348.619 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 324.674 i morti per Covid-19 negli Stati Uniti su 18.348.619 contagiati, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta il "New York Times". Le compagnie farmaceutiche Pfizer e BioNTech forniranno agli Stati Uniti altre 100 milioni di dosi del loro vaccino contro il Covid-19, che stimano di poter consegnare in totale entro il prossimo 31 luglio. In base a questo secondo accordo da 1,95 miliardi di dollari firmato con Washington, riferisce il "Daily Mail", le società forniranno almeno 70 milioni di dosi aggiuntive entro il 30 giugno, e le restanti 30 milioni di dosi entro il 31 luglio L'ordine totale statunitense raggiunge cosi i 200 milioni di dosi, e ha la possibilità di acquistarne fino a 400 milioni. Nel mondo si contano oltre 1,7 milioni di morti su oltre 78,4 milioni di contagiati.(Nys)