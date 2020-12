Covid: Egitto, record giornaliero di casi con 911 contagi e 42 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha registrato oggi un record di contagi da Covid-19 con 911 casi rispetto ai 788 casi di ieri. Secondo il ministro della Salute, Hala Zayed, "il tasso di infezione giornaliero è ad un picco". Con i nuovi casi, il totale dei contagi da Covid-19 registrati in Egitto è di 127.972 casi. Secondo il ministero, anche il numero di morti giornaliero è cresciuto rispetto ai giorni scorsi, con 42 decessi che portano il totale a 7.209. "Le persone di età compresa tra i 15 ei 50 anni sono tra i segmenti più vulnerabili", ha aggiunto il ministro. “Sono in corso lavori per iniziare a produrre il vaccino anti-coronavirus in Egitto nei prossimi mesi, sostenuti dalle direttive e dal sostegno della leadership politica con l'obiettivo di trasformare il Paese in un hub regionale per la produzione di vaccini anti-Covid”, ha dichiarato il ministro della Salute in una conferenza stampa televisiva. “Stiamo affrontando una situazione difficile”, ha aggiunto. (segue) (Cae)