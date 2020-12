Covid: Egitto, record giornaliero di casi con 911 contagi e 42 morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il portavoce del governo Nader Saad, è probabile che il tasso giornaliero di contagi superi quota 1.000 questa settimana. In un’intervista ai media locali, Saad ha parlato di uno “scenario fosco” per i prossimi giorni, invitando i cittadini a rispettare le misure anti-Covid. "Questi grandi numeri esercitano un'enorme pressione sugli ospedali di isolamento e ci ricordano il picco della prima ondata di coronavirus", ha detto Saad, aggiungendo che "sono stati aperti 363 ospedali di isolamento perché i numeri sono in aumento”. Secondo il portavoce il Paese si trova di fronte a una situazione difficile. “Tuttavia, il cittadino ha il ruolo più importante proteggendo sé stesso e chi gli sta intorno, in modo da non affrontare lo scenario nero visto nella prima ondata di coronavirus", ha aggiunto. Il portavoce del gabinetto di governo ha accennato a pene severe punizione per chi violerà il divieto di celebrare il capodanno. (Cae)