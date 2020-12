Brasile: debito pubblico cresce 3,66 per cento a novembre e raggiunge 763 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico federale esterno (Dpfe), che è il risultato dell'emissione di obbligazioni sovrane (titoli di debito di stato) sul mercato internazionale e contratti sottoscritti in passato, ha registrato un calo del 6,77 per cento passando dai 251 miliardi di real (40 miliardi di euro) di ottobre ai 239 miliardi di giugno (38 miliardi di euro). La flessione è giustificata principalmente dall'apprezzamento del real brasiliano contro il dollaro statunitense che, nel corso del mese di novembre, ha guadagnato il 7,63 del valore contro la valuta Usa. Le istituzioni finanziarie sono i principali detentori del debito pubblico federale, con una partecipazione del 29,5 per cento nel capitale azionario, seguiti dai fondi di investimento (25,5 per cento) e fondi pensione (22,7 per cento). (Brb)