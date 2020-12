© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aspettavamo questa notizia da vent'anni, ora Chico Forti torna in Italia. Una notizia bellissima. Grazie al ministro Luigi Di Maio e a tutta la Farnesina per aver lavorato senza sosta per raggiungere questo risultato". Lo scrive su Twitter Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera.(Rin)