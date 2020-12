Usa: Biden, università gratis per le famiglie che guadagnano meno di 125 mila dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le università pubbliche statunitensi saranno gratuite per le famiglie che guadagnano meno di 125 mila dollari l'anno. Lo annuncia il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, in una conferenza stampa nel Delaware. Lo riporta il sito "The Hill". Oggi Biden ha anche nominato Miguel Cardona, capo della Scuola Pubblica in Connecticut, come il nuovo Segretario dell’Istruzione nella sua futura amministrazione. La Biden ha detto che intende creare "il governo più diversificato della storia". Cardona è funzionario dell'istruzione nel Connecticut dal 2019 dopo essere stato assistente sovrintendente nel distretto scolastico di Meriden, Connecticut, distretto con un bacino di 9 mila studenti. Un quartiere in cui Cardona è cresciuto e ha frequentato la scuola, e anche dove ha iniziato la sua carriera educativa come insegnante di scuola elementare. Per la scuola Biden aveva sempre detto che avrebbe voluto un insegnante. (Nys)