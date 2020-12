Lazio: Consiglio regionale approva legge di stabilità e bilancio, ok a fondo taglia tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermata riduzione dell’Irpef per mezzo milione di cittadini e abbassamento dell’Irap per le imprese, coinvolgendo nuovi settori in particolare quelli in sofferenza a causa del Covid-19. Sono questi gli asset della legge di stabilità 2021 e della manovra del bilancio 2021/2023, approvate dal Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd). L'Aula della Pisana ha approvato con 27 voti a favore e 24 contrari la legge di stabilità regionale e con 27 voti favorevoli e 22 contrari il bilancio di previsione. Il voto è arrivato dopo la presentazione da parte della Giunta di due maxi subemendamenti alla legge di Stabilità, che hanno sostituito interamente l’articolo 3 e gran parte delle tabelle allegate all’articolo uno, facendo decadere centinaia di emendamenti e dando quindi una forte accelerata ai lavori d’Aula. L’intervento della Giunta, infatti, ha recepito numerosi emendamenti presentati sia dai gruppi di maggioranza sia da quelli di opposizione, che comunque alla fine hanno votato contro la manovra. La manovra di bilancio 2021-2023, al netto del settore sanitario, delle altre risorse vincolate e delle partite tecniche, ammonta complessivamente a 3,48 miliardi di euro per l'anno 2021, 3,40 miliardi di euro per l'anno 2022 e 3,26 miliardi per l'anno 2023. È stato incrementato il fondo taglia tasse da 323 milioni, con 25 milioni in più, oltre 900 milioni per il trasporto pubblico locale e continua il sostegno della Regione per investimenti strategici con la programmazione unitaria (risorse del bilancio, fondo sviluppo e coesione e quota regionale dei programmi comunitari) per un totale di 921 milioni per il 2021, 920 milioni per il 2022 e 573 per il 2023, al netto di altri trasferimenti statali e comunitari. (segue) (Rer)