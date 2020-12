Lazio: Consiglio regionale approva legge di stabilità e bilancio, ok a fondo taglia tasse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le misure fiscali, ammonta a 323 milioni il fondo taglia tasse che conferma sia le esenzioni e le riduzioni dell'addizionale Irpef del 2020 sia l'incremento al fondo, che sarà di 25 milioni, a beneficio dell'abbassamento dell'Irap dello 0,92 per cento per le imprese. La misura interessa le imprese che operano sul territorio regionale e hanno una forte propensione all'export, quelle femminili, i soggetti che operano nei comuni montani nel settore del commercio al dettaglio, della ristorazione e di ulteriori attività professionali, dei soggetti operanti nel settore delle Attività di proiezione cinematografica, teatrale e librerie, di specifici soggetti operanti in alcune categorie merceologiche e le imprese di nuova costituzione da parte di over 50 disoccupati. Con un subemendamento dell'assessore Sartore, approvato all'unanimità, sono stati recepiti tre emendamenti che allargano la platea al settore della pesca e dell'acquacoltura, ai residenti nei comuni inclusi nelle zone del cratere del sisma del 2016 e alle cooperative sociali iscritte nell'albo regionale con valore della produzione netta inferiore a un milione di euro. E' stato inoltre esteso il periodo di esenzione dell'Irap. Il primo è per le imprese operanti nei piccoli comuni (esenzione da cinque a sei anni); il secondo per quelle - sempre operanti nei piccoli comuni - costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, da donne e da soggetti di età non inferiore a 50 anni che risultano disoccupati al momento della costituzione della nuova impresa (esenzione da tre a quattro anni). Si aggiunge, per il triennio 2021-2023, la disapplicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, prevedendo la copertura delle conseguenti minori entrate, stimate in 1,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni per ciascuna annualità 2022 e 2023. (segue) (Rer)