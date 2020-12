Lazio: Consiglio regionale approva legge di stabilità e bilancio, ok a fondo taglia tasse (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Irpef, il bilancio 2021-2023 conferma le esenzioni (2,3 milioni di contribuenti) e le riduzioni dell'addizionale regionale (500 mila contribuenti) con un criterio di progressività per i soggetti con reddito imponibile superiore a 35 mila euro e fino a 75mila euro. In particolare, l'esclusione dalla maggiorazione riguarda i soggetti con reddito imponibile fino a 35 mila euro, i nuclei familiari numerosi (con tre o più figli a carico) e quelli con uno o più figli portatori di handicap, gli ultrasettantenni portatori di handicap appartenenti a nuclei familiari con un reddito non superiore a 50 mila euro. In particolare, la rimodulazione progressiva, in chiave riduttiva, del prelievo Irpef per i soggetti con reddito superiore a 35 mila euro ricalca quella dell'anno fiscale 2020: per i redditi compresi tra 15.000 euro e 28.000 euro, il prelievo aggiuntivo si conferma ridotto dall'1,6 per cento all'1 per cento (da 3,33 per cento complessivo al 2,73 per cento); per i redditi compresi tra 28.000 euro e 55.000 euro, il prelievo aggiuntivo si conferma ridotto dall'1,6 per cento all'1,2 per cento (da 3,33 per cento al 2,93 per cento); per i redditi compresi tra 55.000 euro e 75.000 euro, il prelievo aggiuntivo si conferma ridotto dall'1,6 per cento all'1,5 per cento (da 3,33 per cento portando al 3,23 per cento); per i redditi oltre 75.000 euro, il prelievo aggiuntivo è di 1,6 per cento (3,33 per cento) (segue) (Rer)