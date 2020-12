Lazio: Grippo (Pd), approvati emendamenti per ripartenza attraverso supporto a giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Aula ha approvato finanziamenti aggiuntivi da me proposti, necessari per la ripartenza sul nostro territorio regionale di progetti di educazione alimentare e ambientale dedicati alle scuole, ai giovani e la crescita di attività di promozione culturale e sociale di quel variegato mondo di associazioni che seguo sempre, con la convinzione che rappresenti un attore fondamentale della valorizzazione del patrimonio della nostra Regione". Lo dichiara in una nota Valentina Grippo, consigliera regionale del Lazio, per approvazione degli emendamenti alla legge di stabilità, durante la seduta di bilancio. "In questa fase ho ritenuto importante anche accendere un faro sulla drammatica situazione dei giovani, abbandonati a loro stessi in questa fase di pandemia, con la previsione di risorse aggiuntive dedicate all'abbandono scolastico, all'orientamento, al supporto psicologico - aggiunge -. In ambito sociale, mi sta particolarmente a cuore la riconferma, con mio voto favorevole, del sostegno della Regione alle opere di abbattimento delle barriere architettoniche, con un ulteriore finanziamento di 100 mila euro, e la scelta di un'ampia esenzione Irap per cooperative sociali che svolgono assistenza a diversi tipi di fragilità", conclude.(Com)