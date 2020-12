Difesa: Gelmini (FI), auguri a nuovo comandante carabinieri Luzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro, anche a nome del gruppo Forza Italia della Camera, al nuovo comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Teo Luzi. Una personalità di altissimo livello, un servitore dello Stato, un uomo che saprà dare un grande contributo, con esperienza, competenza e professionalità, alle nostre forze armate. Congratulazioni a Luzi, e grazie al precedente comandante Giovanni Nistri per l'opera svolta in questi anni". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.(Com)