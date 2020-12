Lazio: M5s, in bilancio oltre 17 milioni per nostre misure salva-crisi e post Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il M5s Lazio "se il Lazio da un lato riparte sostenendo innanzitutto i soggetti più fragili, dall'altro decolla coniugando le peculiarità dei propri territori con la sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica, sulla scorta delle direttrici previste dal Programma Next generation Ue . Per questo abbiamo proposto e fatto approvare interventi a sostegno dei Piccoli Comuni, degli artigiani e delle botteghe-scuola in cui si preservano gli antichi mestieri e le nostre eccellenze Made in Lazio, e introdotto un bonus per la digitalizzazione dei docenti precari e fatto istituire un fondo per il sostegno e lo sviluppo di imprese che investono nella produzione di ausili protesici e innovativi, a tecnologia avanzata, per facilitare la vita a chi ha una disabilità permanente o temporanea, e garantire loro la partecipazione ad una vita il più possibile autonoma". "La sostenibilità ambientale resta il nostro grande obiettivo ed è per questo che abbiamo aumentato la dotazione del fondo regionale per la bonifica dei siti inquinati abbandonati e dismessi, l'installazione di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici, la riconversione e ammodernamento delle imbarcazioni degli operatori della pesca e acquacoltura, la difesa del suolo, la manutenzione dei corsi d'acqua, il Piano di Tutela delle acque, la promozione e coltivazione della canapa e la costituzione delle comunità energetiche. Un lavoro che, come gruppo, abbiamo portato avanti con determinazione e impegno e che disegna il Lazio del domani". "Nonostante ciò abbiamo espresso il voto contrario alla stabilità regionale perché, ancora una volta, uno strumento così importante è stato utilizzato per la modificare e rimaneggiare norme e provvedimenti al fine di appagare le esigenze politico - amministrative e dare corsie preferenziali agli entourage di chi governa. Una modalità inaccettabile in un momento in cui le priorità devono essere rivolte a chi sta soffrendo a causa della pandemia. Questo per noi - conclude la nota del M5s Lazio - resta un punto fermo, sul quale non transigiamo e che troverà sempre la nostra ferma opposizione". (Com)