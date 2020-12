Lazio: assessore Pari opportunità, con ok a bilancio aumentano fondi anche per turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'approvazione della Legge di Bilancio da parte del Consiglio regionale del Lazio. Rispettiamo i tempi, gli impegni presi e prepariamo la nostra Regione al rilancio dopo la pandemia". Lo dichiara Giovanna Pugliese, assessora alle Pari opportunità e turismo. "Con l'approvazione del bilancio previsionale 2021-2023 le risorse regionali per le pari opportunità passano da 1.485.317 euro a 2.789.430 euri, con un incremento di quasi il 50 per cento. Congiuntamente ai trasferimenti del dipartimento per le Pari opportunità, impiegheremo tali risorse per il sostegno e il mantenimento delle 9 case rifugio già operanti nel territorio regionale e dei 23 centri antiviolenza attivi, nonché al finanziamento di ulteriori 7 case e 4 centri, con un aumento di 11 strutture di prevenzione e protezione per le donne vittime di violenza. Daremo piena attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 4 del 2014 e investiremo parte delle risorse per iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione della Cultura delle pari opportunità", continua l'assessora. (segue) (Com)