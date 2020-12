Roma: Guadagno (M5s), valorizzare centri formazione professionale e scuole d'arte e mestieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo valorizzare i Centri di formazione professionale (Cpf) e le scuole d'Arte e dei Mestieri gestiti da Roma Capitale e garantire la continuità del servizio che offrono, pur operando in condizioni di grande difficoltà, per carenza di personale e risorse". Lo dichiara in una nota la consigliera M5s, Eleonora Guadagno, presidente della commissione capitolina Cultura. "In Assemblea capitolina ieri abbiamo approvato all'unanimità una mozione per affrontare gli atavici problemi di natura giuridica e gestionale che affliggono queste strutture. I Centri di formazione professionale sono gli unici a garantire un'offerta formativa pubblica per ragazzi ancora nella fascia dell'obbligo, in contrasto alla dispersione scolastica, e giovani con disabilità - spiega -. Lo stesso vale per le Scuole d'arte e dei mestieri che offrono invece corsi per adulti. Nonostante queste fondamentali funzioni sociali, hanno patito il protrarsi decennale di disfunzioni e trascuratezza, acuito dalle modifiche al quadro normativo, dall'aumento dei costi di gestione e dalla progressiva riduzione del personale in servizio". (segue) (Com)