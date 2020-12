Roma: Guadagno (M5s), valorizzare centri formazione professionale e scuole d'arte e mestieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mozione - prosegue la consigliera capitolina - chiede alla giunta e alla sindaca di costituire un tavolo tra i diversi livelli istituzionali per sburocratizzare e semplificare l'organizzazione e valutare la possibilità di chiedere alla Regione Lazio la gestione diretta dei finanziamenti. E' poi necessario procedere alla manutenzione delle sedi, assegnando le risorse necessarie ai Municipi che devono prendere in carico questa attività. Va infine riconosciuta una copertura finanziaria per i servizi di guardiania, pulizia e messa in sicurezza, equiparando i Centri di Formazione Professionale e le Scuole di arti e mestieri ai nidi e alle materne capitolini, in modo da garantire lo stesso trattamento, soprattutto in questo momento di emergenza Covid. Il nostro obiettivo finale - conclude Guadagno - è tutelare e valorizzare la formazione pubblica, sostenendo il rafforzamento e la riqualificazione di queste realtà". (Com)