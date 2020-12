Lazio: assessore Bilancio, manovra coraggiosa, confermate agevolazioni per famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Programmazione economica, bilancio e patrimonio, Alessandra Sartore esprime soddisfazione per "l'approvazione del bilancio 2021-23 e della legge di stabilità 2021. Nonostante le difficoltà del periodo che stiamo vivendo, sosteniamo i servizi ai cittadini, agli enti locali e investiamo sulle infrastrutture strategiche per il rilancio dei territori. Il cuore delle misure fiscali resta invariato, confermiamo le agevolazioni dello scorso anno, sia per le famiglie che per le imprese. Resta quindi - spiega Sartore - la platea dei 2,3 milioni di contribuenti esentati e dei 500mila coinvolti dalla riduzione dell'Irpef con un criterio di progressività e sempre più imprese nel Lazio beneficeranno dell'abbassamento dell'Irap dello 0,92 per cento". (segue) (Com)