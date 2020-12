Italia-Usa: Di Maio, ritorno Chico Forti regalo di Natale per famiglia per l’intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno in patria di Chico Forti è “un bel regalo di Natale per la sua famiglia e per l’Italia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, commentando in un profilo Facebook il futuro rimpatrio del cittadino italiano detenuto negli Stati Uniti dal 1994. Il ritorno segue la firma dell’ordinanza da parte del governatore della Florida, Ron DeSantis, che accoglie l’istanza di Forti di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia. Secondo Di Maio, questa notizia “fa ben sperare sul fatto che se si lavora con coordinamento, assiduità e determinazione si può arrivare all’obiettivo”. (segue) (Res)