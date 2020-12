Italia-Usa: Di Maio, ritorno Chico Forti regalo di Natale per famiglia per l’intero Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Maio ha sottolineato di aver lavorato congiuntamente sul caso di Forti con il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, oltre all’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Armando Varricchio, e l’ambasciatore statunitense a Roma, Lewis M. Eisenberg. “Siamo stati sempre in coordinamento con Chico e il suo avvocato”, ha dichiarato Di Maio, precisando di aver inviato una serie di richieste al governatore della Florida a partire da ottobre e novembre 2019 che infine hanno portato alla notizia di oggi. “I prossimi passaggi saranno conseguenti a questa firma di Ron DeSantis. Cercheremo di portare in Italia Chico il prima possibile”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina. “L’Italia ha un grande alleato negli Stati Uniti. Una grande amicizia. Lo doppiamo ricordare sempre. Il lavoro di quest’anno ha dimostrato che il segretario di Stato Usa Pompeo e l’amministrazione statunitense erano vicini all’Italia”, ha precisato il responsabile della Farnesina, secondo cui “andava rimesso in piedi percorso che non era mai iniziato nella direzione giusta”. (Res)