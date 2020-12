Bangladesh-Turchia: Cavusoglu in visita a Dacca, focus su rapporti bilaterali e Rohingya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapporti bilaterali tra Turchia e Bangladesh e la questione dei Rohingya sono stati i temi al centro della visita del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, a Dacca. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, il ministro turco ha lodato i progressi fatti in questi dal Bangladesh affermando che “il Paese è diventato una stella nascente nell'Asia meridionale sotto la guida del primo ministro Sheikh Hasina”. Parlando in una conferenza stampa congiunta con l’omologo Abdul Momen, il ministro degli Esteri turco ha affermato che la questione dei Rohingya è diventata “un enorme fardello per il Bangladesh e ha assicurato a Dacca il continuo sostegno di Ankara per risolvere la crisi”. Secondo Cavusoglu, “i Rohingya devono tornare in patria in modo sicuro, volontario e dignitoso”. Il ministro degli Esteri turco ha sostenuto gli sforzi del governo del Bangladesh per dare ai Rohingya migliori condizioni di vita trasferendoli a Bhasan Char fino a quando non avrà luogo il rimpatrio. Cavusoglu ha suggerito al governo del Bangladesh di lavorare a stretto contatto con le Nazioni Unite e le sue agenzie al riguardo.(Tua)