Lega: Claudio Durigon alla guida del partito a Roma e nel Lazio

- Il rinnovo di otto responsabili regionali della Lega vede nel Lazio la nomina di Claudio Durigon che riceve il testimone da Francesco Zicchieri. "Sia il responsabile uscente che Durigon hanno contribuito alla crescita della Lega nella regione, come testimoniano le tante nuove sedi e il sensibile incremento del numero dei tesserati". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro, certo che lavoreremo al meglio delle nostre capacità - aggiunge Bordoni - per l'ulteriore rafforzamento della Lega nella Capitale e nella Regione. Sono convinto, poi, che la scelta di Claudio Durigon alla guida del partito a Roma e nel Lazio fatta dal segretario Matteo Salvini sia l'ulteriore conferma di quanto questo territorio sia strategico e prioritario per la Lega". (Com)