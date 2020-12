© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "rientro di Chico Forti in Italia" è una "notizia straordinaria", Fratelli d'Italia "ha condiviso questa battaglia e oggi non può che esprimere un plauso per questo risultato. Complimenti alla Farnesina, al ministro Di Maio e tutti coloro che lo hanno reso possibile. Un abbraccio a Chico e alla sua famiglia". Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.(Rin)