Messico: ministro Esteri accoglie dosi vaccino Pfizer, inizia la fine della pandemia (2)

Il ministro degli Esteri ha quindi ricordato i quattro compiti lui assegnati dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador: essere tra i primi paesi al mondo a ricevere il vaccino, assicurarsi di averne a sufficienza per tutta la popolazione, garantire il farmaco gratis e distribuito su tutto il territorio, trovare le risorse per acquistarlo. Il ministro delle Finanze, Arturo Herrera, ha riportato gli accordi per 1,659 miliardi di dollari stretti per l'acquisto dei vaccini: "Costi che saranno direttamente assunti dal governo federale e non graveranno sul ministero della Salute" o altre agenzie e dicasteri, ha detto Herrera. Le autorità farmacologiche messicane hanno dato il via libera all'uso in emergenza del vaccino Pfizer poche ore prima l'analogo disco verde concesso dalla Food and drug administration (Fda) degli Stati Uniti.