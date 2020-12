Messico: ministro Esteri accoglie dosi vaccino Pfizer, inizia la fine della pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di marzo il paese nordamericano dovrebbe avere a disposizione un totale di 7,5 milioni di dosi. L'inizio della campagna di immunizzazione con il vaccino di Pfizer era previsto inizialmente per il 21 dicembre nello stato di Coahuila ma problemi di logistica imputati alla casa farmaceutica ne hanno posticipato l'arrivo. Il governo ha predisposto che il primo lotto verrà destinato al personale medico "in prima linea" nella lotta contro la pandemia di Città del Messico e dello stato di Coahuila. La logistica della distribuzione e della applicazione del vaccino si avvale dell'appoggio delle strutture della Difesa nazionale (Sedena) e delle Forze armate. Nello stato di Coahuila verranno utilizzati in questo senso le caserme dell'esercito Campo Militar 6-A, di Saltillo; Campo Militar 6-B, di Torreon; Campo Militar 6-G, di Ciudad Frontera e Campo Militar 6-H, di Piedras Negras. A Città del Messico sono stati predisposti invece gli ospedali militari Campo Militar 1-A e El Vergel. (segue) (Mec)