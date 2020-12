Roma: Campidoglio, dal 26 dicembre al 6 gennaio il Natale nei musei sarà online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno, seppure a distanza, sarà possibile trascorrere le festività natalizie con momenti di intrattenimento e iniziative alla scoperta del patrimonio artistico della città. Il Natale nei musei di Roma Capitale si svolgerà infatti completamente online, sui canali web e social, dal 26 dicembre al 6 gennaio 2021 con le attività di Natale nei musei online e Natale in gioco promosse da Roma Culture, sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Natale nei musei online proporrà una mini-serie di video eventi, la cui regia e produzione video è a cura di Cliche Studio, con performance e concerti realizzati in collaborazione con Roma Tre Orchestra, Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Teatro di Roma all'interno di quattro musei civici, al momento chiusi per le restrizioni legate all'emergenza sanitaria. Si tratta di cinque appuntamenti della durata complessiva di 15-30 minuti, che saranno pubblicati alle ore 11 sul sito e sui canali social del sistema musei (Facebook, Twitter, Instagram). (segue) (Com)