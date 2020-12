Roma: Campidoglio, dal 26 dicembre al 6 gennaio il Natale nei musei sarà online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parte sabato 26 dicembre alla galleria d'arte moderna (Gam) con un video legato alla mostra Sten Lex. Rinascita. I due artisti, tra i muralisti italiani più celebri a livello internazionale, presenteranno una performance dal vivo, accompagnata da Fabiola Gaudio al violino e Livia De Romanis al violoncello. In programma brani di Bach, Albrechtsberger, Vaňhal e Handel. In collaborazione con Galleria Wunderkammern. Interventi musicali di Roma 3 Orchestra. Mercoledì 30 dicembre video evento "nel segno del giallo" al museo di Roma in Trastevere. Un curatore della mostra "Sulle tracce del crimine" , sui protagonisti della fiction italiana del giallo investigativo dagli anni '50 dello scorso secolo a oggi attraverso gli archivi Rai, introduce l'episodio di una serie televisiva. In collaborazione con il Teatro di Roma inoltre Deflorian/Tagliarini leggeranno una selezione di testi tratti da "Un Natale di Maigret" di George Simenon e "Non piangete per chi ha ucciso" di Ross Macdonald. Bluemotion, con la regia di Giorgina Pi e l'interpretazione di Sylvia De Fanti e Gabriele Portoghese, propone invece una selezione di testi tratti da "Il Natale di Poirot" di Agata Christie e Buon Natale, Rocco! di Antonio Manzini. Interventi musicali di Roma 3 Orchestra. (segue) (Com)