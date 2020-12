Roma: Campidoglio, dal 26 dicembre al 6 gennaio il Natale nei musei sarà online (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre alla galleria d'arte moderna (Gam) sabato 2 gennaio si potrà assistere a "Sommersi", video-performance di Luca Pontassuglia tratta dalla video-installazione Fontana di Trevi (2019), vincitrice del "Premio per Roma 2019" con le musiche originali di Vincenzo Napoli e l'accompagnamento di Irene Betti all'arpa. Federica Santoro legge testi poetici di Patrizia Cavalli, Alda Merini; Aldo Nove, Il Mare; Valentino Zeichen, Le Fonti. In collaborazione con il Teatro di Roma. Sabato 2 gennaio collegamento dal sito della Centrale Montemartini con alcune immagini in anteprima dalla mostra in allestimento "Colori dei romani". I mosaici dalle collezioni capitoline, dedicata a reperti di grande pregio e valore selezionati dalle raccolte capitoline e ritenuti oggi tra i più notevoli esempi di antichi mosaici pavimentali e parietali di età romana. L'esposizione sarà introdotta dai curatori, accompagnati da un concerto diffuso nelle sale del museo, con Adriana Ferreira al flauto e Augusta Giraldi all'arpa che eseguiranno brani originali e trascrizioni, dialoganti con le opere esposte. In collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. (segue) (Com)