Roma: Campidoglio, dal 26 dicembre al 6 gennaio il Natale nei musei sarà online (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno dell'Epifania, il museo di Roma propone un appuntamento pensato per i bambini e legato alla mostra "Per Gioco-La collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza Capitolina". Sul sito del museo di Roma sarà possibile assistere a un concerto con musiche dalle colonne sonore di cartoni animati e sigle televisive, eseguite da un quartetto d'archi. Tra i tanti brani anche una Suite Disney: Cenerentola, La bella la bestia, Pinocchio, Aladin, Il libro della giungla, Rapunzel, Gormiti, The Legend is Back, Sicurezza antincendio con Roy, Robocar Poli, Giurassic Word, Frozen, PJ Masks Super Pigiamini, 44 Gatti, Paw Patrol, Dragon Ball, Up, Suite di Natale. In collaborazione con Roma Tre Orchestra. Natale in gioco offre numerose iniziative e attività didattiche gratuite, pubblicate sulle pagine web e sui canali social dei musei coinvolti. In programma, per tutte le età, giochi tradizionali, dall'indovinello, al gioco dell'oca, alla caccia al tesoro, e incontri online in diretta, tra cui laboratori dedicati ai bambini. Sarà possibile così esplorare il patrimonio del museo di Zoologia, divertirsi con la storia di astri e comete, scoprire piante e animali rappresentate nel fregio dell'Ara Pacis, conoscere l'arte orafa praticata sin dall'antichità, sperimentando a modo proprio una tecnica tradizionale e creando un personale "gioiello". Ci saranno anche viaggi e percorsi virtuali che porteranno, tra l'altro, a esplorare la bellissima collezione dei giocattoli antichi della sovrintendenza Capitolina in esposizione al Museo di Roma. (segue) (Com)