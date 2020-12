Roma: Campidoglio, dal 26 dicembre al 6 gennaio il Natale nei musei sarà online (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si potrà anche giocare a distanza con il museo della Repubblica romana, calandosi nel vivo delle vicende garibaldine, cimentarsi in una caccia al tesoro online proposta dal museo di Casal de' Pazzi per approfondire conoscenze e temi legati alla preistoria più antica. Numerosi, inoltre, i giochi per far conoscere in modo inusuale e coinvolgente il patrimonio presente in alcuni dei musei di Roma Capitale: quiz, memory, escape room. Per chi vuole usare carta e penna la galleria d'Arte Moderna propone "Giochiamo al museo", un libretto da stampare per conoscere le sculture del museo. Il museo di Roma in Trastevere propone infine "Natale come lo vedo io", un contest fotografico per piccoli e grandi alla ricerca di scorci natalizi romani che documentino i cambiamenti della città. Infine, per chi vuole saperne di più sulle tradizioni romane del Natale, un video guiderà alla scoperta del "bbifferaro", il pifferaio, che una volta animava le vie della capitale nel periodo natalizio. (Com)