Scuola: Bonaccini (Regioni), ripresa didattica in presenza è obiettivo prioritario

- L'accordo su un rientro nelle scuole superiori al 50 per cento dopo le feste natalizie "è un punto di partenza positivo e promettente. Un segnale di speranza per tutte le famiglie che in queste settimane drammatici stanno facendo sacrifici che meritano il massimo impegno delle istituzioni". Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, al termine della Conferenza unificata di oggi pomeriggio. "Ringrazio il governo per la disponibilità nella riunione odierna, nella quale abbiamo ribadito che l’obiettivo della ripresa della didattica in presenza è prioritario", ha spiegato Bonaccini: "Con l'esecutivo abbiamo così condiviso un percorso fondato su alcuni pilastri fondamentali". (segue) (Com)