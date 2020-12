Scuola: Bonaccini (Regioni), ripresa didattica in presenza è obiettivo prioritario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra questi, "il ritorno della didattica in presenza che, attraverso un’ordinanza del ministro della Salute, consenta di partire dal 7 gennaio con una soglia comune del 50 per cento in tutte le Regioni. Con la speranza e l'auspicio di veder crescere questa percentuale, sulla base di uno stretto controllo della curva epidemiologica. Inoltre nelle linee guida - ha concluso Bonaccini - si punta, attraverso un’attività di collaborazione con i prefetti, a una rimodulazione dell'orario di entrata e uscita delle scuole secondarie di secondo grado, che consenta una riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in un’ottica di sicurezza e sostenibilità". (Com)