Roma: Laguzzi-Sortino (Pd), avviato processo acquisizione area mercato Valmelaina

- "Oggi nel consiglio del III Municipio si è scritta una pagina storica e fondamentale per il nostro territorio, abbiamo infatti votato l'atto che avvia il processo di acquisizione da parte del Comune di Roma, dell'area in via Giovanni Conti dove sorge dal 2001 il mercato di Valmelaina". Lo dichiarano in una nota i presidenti della commissione Commercio e Urbanistica Filippo Maria Laguzzi e Simona Sortino. "La nostra xomunità, formata dagli operatori del mercato e dai tanti cittadini che lo frequentano quotidianamente - aggiungono - aspettavano da anni la risoluzione di questo contenzioso. Il Muncipio ha avviato un percorso definito e certo che ci permetterà, finalmente e nel tempo, di poter investire sul mercato per riqualificarlo completamente. L'obiettivo è quello di rendere più moderno uno dei mercati storici della capitale, secondo soltanto al mercato Trionfale. Con il voto di oggi del consiglio municipale si inizia a ricucire una ferita del nostro territorio, riacquisendo un'area di pubblico interesse per poterla anche rilanciare economicamente". (Com)