Italia-Usa: Bernini (FI), ritorno Forti chiude vicenda allucinante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chico Forti torna in Italia dopo venti anni "di calvario nelle carceri della Florida per una sentenza di colpevolezza su un omicidio senza prove. Una vicenda allucinante, che finalmente trova una soluzione positiva, anche se nessuno potrà restituire a Forti questo lungo tratto di vita. Oltre che un grande regalo di Natale per la famiglia, il suo ritorno rappresenta un indubbio successo per la diplomazia italiana". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com)