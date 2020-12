Scuola: assessore Lazio, soddisfazione per intesa con Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo soddisfazione per l'intesa raggiunta in sede di confronto tra regioni e Governo, intesa che prevede il rientro a scuola il 7 gennaio al 50 per cento fino al 15 gennaio per poi aumentare la didattica in presenza al 75 per cento". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio. "Parallelamente, come Regione Lazio - aggiunge - continueremo a cercare il confronto e la concertazione con tutte le parti interessate, a cominciare dalle organizzazioni sindacali, nell'ormai consueto tavolo settimanale che convochiamo unitamente all'ufficio scolastico regionale".(Com)