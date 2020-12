© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, ringrazia le compagnie telefoniche che hanno aderito al suo appello "per agevolare l'uso dei canali digitali di comunicazione il 24 e 25 dicembre. Ad alcuni il risparmio sul traffico dati potrà sembrare irrilevante, ma in un momento difficile come questo può avere un'utilità", osserva la ministra su Twitter. (Rin)